Lavrov: Ukrayna Krizi Diplomatik Yolla Çözülebilir - Son Dakika
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Lavrov: Ukrayna Krizi Diplomatik Yolla Çözülebilir

Lavrov: Ukrayna Krizi Diplomatik Yolla Çözülebilir
25.06.2026 09:07
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Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi çözümlerle aşılabileceğine inandığını belirtti.

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Moskova'da düzenlenen 12'nci Primakov Okumaları Uluslararası Bilimsel ve Uzman Forumu'na katıldı. Forumda konuşan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın 2025'te Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya geldiğini hatırlatarak, zirvede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sağlanan uzlaşılara bağlı olduklarını belirtti.

Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılar düzenlediğini aktaran Lavrov, Batılı ülkelerin Kiev'e bu konuda yardımcı olduğunu kaydetti. Lavrov, "Ukrayna, ABD'nin doğrudan desteği olmadan bu terör eylemlerini düzenleyemez" ifadesini kullandı.

Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesi ihtimaline ilişkin açıklamada bulunan Lavrov, "Ukrayna'daki durumun siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin hala mümkün olduğundan eminim. Putin, bunu defalarca söyledi. Müzakere masasına akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız. Müzakerelere hazırız ancak kandırılmamıza izin vermeyeceğiz. Müzakereleri yeniden başlatmak için çatışmaları durdurmayacağız. Krizin geçici çözümleriyle yetinmeyeceğiz ve bu konudaki ültimatomları kabul etmeyeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Lavrov: Ukrayna Krizi Diplomatik Yolla Çözülebilir - Son Dakika

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