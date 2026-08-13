Leavitt Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden Ayrılıyor

(ANKARA) - ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt'in ağustos ayı sonunda görevinden ayrılacağını ve kendisine dışarıdan danışmanlık yapmaya devam edeceğini bildirdi.

Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Leavitt'in ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla görevinden ayrılacağını duyurdu. Ocak 2025'te Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak göreve başlayan Leavitt, mayıs ayında kızı Viviana'yı dünyaya getirmiş ve geçen ay doğum izninin ardından görevine dönmüştü.

Leavitt de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "iki küçük çocuğunun ihtiyaç duyduğu ilgiyi gösterirken Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevinin gerektirdiği sürekli zaman, enerji ve ilgiyi aynı anda vermenin mümkün olmadığını hissettiğini" belirtti. Görevinden ayrılma kararını "buruk bir kararla aldığını" ifade eden Leavitt, hayatında yeni bir sayfa açacağını kaydetti.

BEYAZ SARAY'IN EN GENÇ BASIN SÖZCÜSÜ

Trump'ın ikinci başkanlık döneminin başında göreve getirilen Leavitt, 27 yaşında Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak göreve başlayan en genç isim oldu. Leavitt, Trump'ın ilk başkanlık döneminde de Beyaz Saray basın ekibinde görev yaptı. 2022'de New Hampshire'ın birinci kongre bölgesinden Cumhuriyetçi Parti adayı olarak Kongre'ye girmek için yarışan Leavitt, seçimi kazanamadı.

Trump'ın 2024 başkanlık kampanyasına katılan Leavitt, seçimlerin ardından geçiş sürecinde kampanya sözcülüğünü yürüttü. Trump daha sonra Leavitt'i Beyaz Saray Basın Sözcüsü olarak görevlendirdi.

TRUMP'IN POLİTİKALARINI SAVUNDU

Leavitt, görev süresi boyunca Trump yönetiminin politikalarının kamuoyuna aktarılması ve savunulmasında öne çıkan isimlerden biri oldu. Beyaz Saray'daki basın toplantılarında Trump'ın politikalarını savunan Leavitt, Demokratları ve yönetimi eleştiren medyayı da hedef aldı. Leavitt'in açıklamalarından bazıları doğrulama kuruluşlarının incelemesine konu oldu. Leavitt'in "gümrük vergileri Amerikan halkı için bir vergi indirimi" şeklindeki açıklaması, ABD merkezli bağımsız bir doğruluk kontrolü (fact-checking) platformu olan Politifact tarafından yanlış olarak değerlendirildi.

Leavitt, ocak ayında düzenlediği basın toplantısında, Minneapolis'te bir ICE görevlisinin Renee Good'u öldürmesiyle ilgili soru yönelten bir gazeteciyle de tartışmıştı.

ABD YÖNETİMİNDEN LEAVITT'E ÖVGÜ

Trump'ın açıklamasının ardından yönetimden bazı isimler Leavitt'e destek verdi. ABD İçişleri Bakanı Doug Burgum, "Leavitt'in Trump'a ve Amerikan halkına cesaret ve kararlılıkla hizmet ettiğini" belirterek, "kendisini Başkan'ın gündeminin korkusuz bir sesi ve gerçek bir profesyonel" olarak nitelendirdi.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de Leavitt'i "tarihin en başarılı basın sözcüsü" olarak nitelendirdi.

California Senatörü Demokrat Adam Schiff, "Karoline Leavitt, zamanını biraz daha fazla 'gerçek olanla' geçirmek için Beyaz Saray'dan ayrılıyor" yorumunu yaptı.

Trump, Leavitt'in yerine kimin getirileceğini henüz açıklamadı. Trump'ın ilk başkanlık döneminde dört farklı Beyaz Saray Basın Sözcüsü görev yapmıştı.