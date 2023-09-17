10 binden fazla kişinin öldüğü Libya'da selin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi - Son Dakika

10 binden fazla kişinin öldüğü Libya'da selin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi

Son Güncelleme: 17.09.2023 12:31

Libya'nın Derne bölgesinde meydana gelen selin bıraktığı enkaz, Libya Kızılayı'nın kameralarına yansıdı. Havadan görüntülen kentte ağır hasar oluştuğu görüldü.

Libya'nın Derne bölgesinde meydana gelen ve 10 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği selin bıraktığı enkaz, Libya Kızılayı'nın kameralarına yansıdı. Havadan görüntülenen kentte ağır hasar oluştuğu görüldü.

"KIZILAY EKİPLERİNİN SARSILMAZ ADANMIŞLIĞI PARLIYOR"

Libya Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "Libya'da yakaladığımız yıkıcı sahneler. Böylesi bir trajedinin ortasında bile, Libya Kızılay ekiplerinin sarsılmaz adanmışlığı parlıyor ve etkilenenlere kritik tıbbi yardım sağlamak için günün her saati çalışıyor" denildi.

İTALYAN EKİPLER SAHADA

İtalyan itfaiyesi Vigili Del Fuoco'dan yapılan açıklamada, Derne nehri kıyısındaki faaliyetlerin sürdüğü ifade edildi. Öte yandan İtalya Sivil Savunma Departmanı, kurtarma operasyonlarını koordine etmek için kamp kurulduğunu belirterek, "İtalyan ekibinin Libya'daki ana kampı, Derne'de kurtarma operasyonlarına teknik ve lojistik destek sağlamak için gereken her şeyle birlikte kuruldu" denildi.

Kaynak: DHA

Libya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya 10 binden fazla kişinin öldüğü Libya'da selin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 binden fazla kişinin öldüğü Libya'da selin bıraktığı enkaz havadan görüntülendi - Son Dakika
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