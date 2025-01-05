Libya\'dan Suriye\'ye 34 Ton İnsani Yardım Gönderildi

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LİBYA'nın Misrata kentinden Suriye'ye 34 ton insani yardım malzemesi taşıyan uçak gönderildi.

Misrata Belediyesi, Misrata Havalimanı'ndan kalkan insani yardım uçağında Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinden bir heyetin bulunduğunu açıkladı.

Şam Havalimanı'nda insani yardım uçağı ve beraberindeki Libya heyetini, Suriye Kızılayı ve Libya'nın Şam Büyükelçiliği yetkililerinin karşıladığı belirtildi. Şam'a ulaşan insani yardım uçağında 34 ton gıda ve sağlık malzemesi bulunduğu kaydedildi.