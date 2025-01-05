Libya'dan Suriye'ye 34 Ton İnsani Yardım Gönderildi - Son Dakika
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Libya'dan Suriye'ye 34 Ton İnsani Yardım Gönderildi

Libya\'dan Suriye\'ye 34 Ton İnsani Yardım Gönderildi

Libya'nın Misrata kentinden Suriye'ye 34 ton gıda ve sağlık malzemesi taşıyan insani yardım uçağı gönderildi. Uçakta Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinin bulunduğu bir heyet yer aldı.

05.01.2025 08:47  Güncelleme: 08:48
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LİBYA'nın Misrata kentinden Suriye'ye 34 ton insani yardım malzemesi taşıyan uçak gönderildi.

Misrata Belediyesi, Misrata Havalimanı'ndan kalkan insani yardım uçağında Libya Kızılayı ve Misrata Belediyesi üyelerinden bir heyetin bulunduğunu açıkladı.

Şam Havalimanı'nda insani yardım uçağı ve beraberindeki Libya heyetini, Suriye Kızılayı ve Libya'nın Şam Büyükelçiliği yetkililerinin karşıladığı belirtildi. Şam'a ulaşan insani yardım uçağında 34 ton gıda ve sağlık malzemesi bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Havacılık, Misrata, Suriye, Sağlık, Dünya, Libya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya'dan Suriye'ye 34 Ton İnsani Yardım Gönderildi - Son Dakika

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