Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

30.05.2022 17:06
Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti

Çad'ın kuzeyinde Libya sınırında bulunan altın madenlerinde işçiler arasında geçen hafta başlayan çatışmalarda 100'den fazla madenci yaşamını yitirdi.

Tibesti eyaletindeki Kouri Bougoudi bölgesindeki madende 23 Mayıs'ta Tama ve Arab kabileleri arasındaki etnik çatışmada ölü sayısı 100'ü geçti, onlarca kişi de yaralandı.

YASA DIŞI MADENCİLİK FAALİYETLERİ YASAKLANDI

Savunma Bakanı Davud Yaya İbrahim'in ziyaret ettiği bölgedeki tüm yasa dışı madencilik faaliyetlerini sonlandıran hükümet, cenazeler ve yaralıların tahliyesinin sürdüğünü açıkladı.

ÖLÜ SAYISININ 200'DEN FAZLA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Öte yandan bazı kaynaklar, ölü sayısının 200'ün üzerinde olduğunu ve yüzlerce yaralı bulunduğunu aktardı.

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Kaynak: AA

Madencilik, Mayıs, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Libya sınırında altın madencileri arasında devam eden çatışmalarda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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