Londra\'da 212 Kişi Gözaltına Alındı

İNGİLTERE'nin başkenti Londra'da, 'Palestine Action' grubuna destek eyleminde 212 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da 'Palestine Action' grubunun yasaklı örgüt ilan edilmesine tepki gösteren yaklaşık 500 kişi Trafalgar Meydanı'nda oturma eylemi düzenledi. Londra Metropolitan Polisi'nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, yerel saatle 13.00'te başlayan eylemin dördüncü saatinde 212 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.
