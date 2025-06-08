Los Angeles\'ta Ulusal Muhafızlar Gönderiliyor

ABD'de Donald Trump yönetimi, Los Angeles'ta devam eden ve sınır muhafızlarının protesto edildiği gösterilerin büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızların gönderileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Sınır Sorumlusu Tom Homan, Los Angeles'ta devam eden protestolara, Ulusal Muhafızların müdahale edeceğini açıkladı. Homan, düzensiz göçmenlere yönelik yapılan baskınları protesto eden kişiler ile polis arasında devam eden çatışmaların büyümesi üzerine kente Ulusal Muhafızları göndereceklerini belirterek, kentte güvenliği kesin bir şekilde sağlayacaklarını söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de protestocuları tutuklamak için Los Angeles'a 2 bin Ulusal Muhafızın gönderileceğini bildirdi.