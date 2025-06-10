ABD'nin Los Angeles kentinde düzensiz göçmenlere destek amacıyla 3 gündür süren protesto ve şiddet eylemleri dün gece de devam etti.
Maskeli protestocuların şehir merkezindeki bazı sokak ve caddelerde çöp konteynerleri ile araçları ateşe verdiği kaydedildi.
Kentteki protestolarda yakılan araçların enkazlarının kaldırılmasına yönelik çalışmalar görüntülendi.
Son Dakika › Dünya › Los Angeles'taki protestolarda yakılan araçların enkaz kaldırma çalışmaları görüntülendi - Son Dakika
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