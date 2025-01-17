Los Angeles\'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 27\'ye yükseldi

Dünya

Meclis\'te \'açık mikrofon\' kazası! AK Partili başkan böyle sitem etti

LOS Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyururken, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.