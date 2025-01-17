Los Angeles'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika
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Los Angeles'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi

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ABD'nin Los Angeles şehrinde devam eden orman yangınları nedeniyle 27 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, 26 kişinin kayıp olduğunu ve 90 bin kişinin tahliye uyarısı altında olduğunu bildirdi. Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönüm alana yayılan Palisades yangınında kontrolün %22 oranında sağlandığını, 14 bin dönüm alana yayılan Eaton yangınının ise %55 oranında söndürüldüğünü duyurdu.

17.01.2025 11:30
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LOS Angeles'taki orman yangınları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi.

Yetkililer, ABD'nin Los Angeles şehrinde çıkan orman yangınları nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 26 kişinin kayıp olarak kayıtlara geçtiği açıklanırken 90 bin kişinin ise tahliye uyarısı altında olduğu belirtildi.

Los Angeles İtfaiye Departmanı, 23 bin dönümden fazla alana yayılan ve 5 bin yapıyı yok eden Palisades yangınının yüzde 22 oranında kontrol altına alındığını duyururken, 14 bin dönümden fazla alanı küle çeviren ve 7 bin yapıyı yok eden Eaton yangınının ise yüzde 55 oranında söndürüldüğü kaydedildi.

Los Angeles\'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 27\'ye yükseldi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Los Angeles'taki yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükseldi - Son Dakika

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