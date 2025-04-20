Lübnan\'da Mühimmat Patladı: 3 Ölü

LÜBNAN'da bir askeri araçta taşınan patlamamış mühimmatlar infilak etti. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Breyka beldesinde askeri bir araçta patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama sırasında bölgedeki bir sivil aracın da alev aldığı kaydedildi.

Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.