Lübnan\'da Mühimmat Patladı: 3 Ölü

LÜBNAN'da bir askeri araçta taşınan patlamamış mühimmatlar infilak etti. Patlama sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Lübnan'ın güneyinde yer alan Breyka beldesinde askeri bir araçta patlamamış mühimmatların infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Patlama sırasında bölgedeki bir sivil aracın da alev aldığı kaydedildi.
Yetkililer, bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı.
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