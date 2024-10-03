Lübnan\'da Sağlık Krizi Derinleşiyor

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DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'da ölü sayısının arttığını ve art arda gelen krizlerle zayıflayan sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'da sağlık sistemindeki zorluklara ilişkin açıklama yaptı. Ghebreyesus, Lübnan'da ölü sayısının arttığını ve art arda gelen krizlerle zayıflayan sağlık sisteminin ihtiyaçlarla başa çıkmakta zorlandığını ifade etti.

Lübnan ve bölgedeki sağlık durumunu görüşmek üzere Cenevre'de Arap Birliği ülkelerinin büyükelçileri ile görüştüğünü belirten Ghebreyesus, hastaların, sağlık çalışanlarının ve mülteciler dahil sivillerin korunması ile ihtiyaç duydukları sağlık hizmetlerinin sunulması gerektiği konusunda anlaştıklarını söyledi.

Lübnan, Gazze, İsrail ve tüm Orta Doğu halklarının ihtiyacı olan tek şeyin barış olduğunu belirten Ghebreyesus, daha fazla kayıp ve acının önlenmesi için şiddetin sona ermesi gerektiğini vurgulayarak, "En iyi ilaç huzurdur" dedi.