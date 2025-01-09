Lübnan Meclisi\'nde Yeni Cumhurbaşkanı Seçilemedi

Dünya

LÜBNAN Meclisi'nde iki yılın ardından düzenlenen oturumda da yeni cumhurbaşkanı seçilemedi.

Lübnan Meclisi'nde cumhurbaşkanı seçimi için bugün gerçekleştirilen 13'üncü oturumda, adaylardan Genelkurmay Başkanı Joseph Avn 71 oy aldı. Oturumda 37 çekimser, 18 geçersiz oy kullanılırken diğer adaylar için de 2 oy kullanıldı.

Meclis'teki oturuma 2 saat ara verildiği ve seçim için ikinci oturumun bugün yapılıp yapılmayacağına karar verileceği belirtildi. Yasalara göre, bir adayın ilk oturumda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için 86 oy alması gerekiyor.