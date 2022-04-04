Macaristan'daki genel seçimin sonucu belli oldu! Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı - Son Dakika
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Macaristan'daki genel seçimin sonucu belli oldu! Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı

04.04.2022 00:40

Macaristan'da yapılan genel seçimi oyların yüzde 50'sini alarak 199 sandalyeli mecliste 135 sandalye kazanan halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

Genel seçime giden Avrupa ülkesi Macaristan'da oyların yüzde 77'si sayıldı. Genel seçimden halihazırda hükümette yer alan Fidesz ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi koalisyonu galip ayrıldı.

VİCTOR ORBAN LİDERLİĞİNDEKİ KOALİSYON KAZANDI

Macaristan Ulusal Seçim Ofisinin (NVI) paylaştığı verilere göre, oyların yüzde 77'si sayıldı. Bu sonuçlara göre, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 50'sini, Demokratik Koalisyonu (DK), Jobbik, Momentum, Macaristan Sosyalist Partisi (MSZP), Macaristan Yeşiller Partisi (LMP) ve Macaristan için Diyalog Partisi'nin (PM) oluşturduğu çatı oluşumu "Macaristan için Birlik" oyların yüzde 41'ini, aşırı sağcı Bizim Ülkemiz (Mi Hazank) ise oyların yüzde 7'sini alarak mecliste temsil hakkı kazanıyor.

FİDESZ-KNDP KOALİSYONU 135 SANDALYE ALDI

Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 135, Macaristan için Birlik 57 ve aşırı sağcı mi Hazank ise 7 milletvekili ile temsil hakkı kazanıyor. Sonuçlara göre 135 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor. NVI, seçime katılan oranının yüzde 68 olduğunu açıkladı.

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Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı. Macaristan'da yapılan genel seçimi, Başbakan Viktor Orban'ın liderliğindeki Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı. Avrupa Güreş Şampiyonası'nda son madalya, Burak Akbudak'tan geldi Avrupa Güreş Şampiyonası'nda son madalya, Burak Akbudak'tan geldi

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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Macaristan'daki genel seçimin sonucu belli oldu! Fidesz-KDNP koalisyonu kazandı - Son Dakika


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