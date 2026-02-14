Macron, Almanya ile Nükleer İş Birliği Planlıyor

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Münih Güvenlik Konferansı marjında yaptığı açıklamada, Fransa'nın tarihinde ilk kez nükleer caydırıcılık üzerine Berlin ile iş birliği yapmayı planladığını söyledi.

Macron, "Nükleer caydırıcılığı yeniden formüle etmemiz gerekiyor" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Münih'te yaptığı açıklamada "Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve bazı Avrupalı liderlerle, anayasayla güvence altına alınmış ve denetlenen ulusal doktrinimizi; belirli iş birlikleri, ortak tatbikatlar ve güvenlik çıkarlarıyla nasıl uyumlu hale getirebileceğimizi görmek amacıyla stratejik bir diyalog yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun "Fransa tarihinde ilk kez, Almanya ile yapıldığını" vurgulayan Macron, "Bu diyalog kendi başına önemlidir, ancak savunma ve güvenliğe bütüncül bir yaklaşım içinde nükleer caydırıcılığı yapılandırmanın bir yolu olduğu için de önemlidir" dedi.

Macron, 2020 yılında Fransa'nın nükleer cephaneliğinde 300'den az savaş başlığı bulunduğunu açıklamıştı. Mart 2025'te ise Avrupa ülkelerini Fransız nükleer şemsiyesi altına alma olasılığı konusunda müttefiklerle bir tartışma başlatmayı hedeflediğini söylemişti. Almanya, Danimarka, Litvanya ve Polonya bu konuda görüşmelere açık olduklarını bildirmişti.