Mafya karşıtı tanık Denise Cosco, annesinin öldürüldüğü yaşta hayatını kaybetti

İtalya'da annesinin kamuoyunda bilinen bir mafya cinayetinde öldürülmesinin ardından kendi babası aleyhine ifade veren kadının intihar ettiği sanılıyor.Denise Cosco Pazar günü ağır yaralı halde bulundu ve daha sonra Roma'daki hastanede hayatını kaybetti. 2009'da öldürülen annesi Lea Garofalo, Güney İtalya'daki 'Ndrangheta klanına karşı devlet lehine tanıklık yaptıktan sonra mafyaya karşı direnişin sembolü haline gelmişti.Cosco'nun yakınları, babasının davasında cesurca konuşmasını, ancak bunu izleyen yıllarda verdiği büyük mücadeleyi de hatırlıyor.35 yaşında, annesinin öldürüldüğü yaşta hayatını kaybetti.Cinayet davasında Cosco'yu temsil eden senatör ve avukat Enza Rando, ölümünü "tüm ülke için derin bir yara" olarak nitelendirdi ve mafyanın sadece öldürmekle kalmayıp, sağ kalanların "hayatlarında ve ruhlarında gerçek canavarlar" yarattığının kanıtı olduğunu söyledi.Mafya karşıtı örgüt Libera'nın eş başkanı Francesca Rispoli, bu ölümün organize suçtan kopan birçok kişinin yaşadığı mücadeleyi vurguladığını söyledi.BBC'ye konuşan Rispoli "Mafya sadece fiziksel bir şey değil. Ayrılabilirsiniz. Adınızı değiştirebilirsiniz ama yine de bir bağ, bir aile bağı kalıyor... derinlerde ve üstesinden gelmek imkansız" dedi. Cosco, annesi gibi, uzun yıllar devlet koruması altında, yeni bir isim ve kimlikle yaşamıştı.Ancak Rispoli, son derece savunmasız kaldığını ve her şeye rağmen hayatında bir "boşluk" hissettiği için son yıllarda hapishanede babası Carlo Cosco ile yeniden bağlantı kurduğunu söyledi.Arkadaşları ruh sağlığı sorunları ve bağımlılıkla mücadele ettiğini söylüyor.Rispoli, "Belki de bu, başka bir hayat kurmaya çalışanların daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğunun bir işareti. Sadece bir yıl için değil, belki de tüm hayatları boyunca" dedi. Cosco'nun hem annesinin ailesi hem de babası mafyayla bağlantılıydı.Babasının, annesinin kendisini terk edip Avustralya'da yeni bir hayata başladığı yönündeki hikayesine inanmayı hep reddetmişti. Aslında, Garofalo'yu bir buluşmaya kandırmış, ardından boğarak öldürtmüş, cesedini parçalara ayırmış ve yakmıştı.Yıllar sonra, katillerden birinin verdiği ifade sayesinde polis nihayet bazı kemik parçaları ve bir kolyeyi ele geçirebildi ve Cosco bunları teşhis etti. Babası ve üç suç ortağı zaten ömür boyu hapis cezası çekiyordu.Duruşmada Cosco, kendisini "adalet için gururlu bir tanık" olarak tanımladı ve hayatına "yeniden başlamak adına içsel özgürlük" istediği için, perde arkasından konuşarak ifade verme gibi zor bir seçim yaptığını söyledi.Savcılar, intihara teşvik olup olmadığını belirlemek için soruşturma başlattı ve telefonuna analiz için el konuldu.Arkadaşları annesinin kaçırıldığı yere yakın bir yerde anma için Cuma akşamı Milano'da bir araya gelecekti.Libera'nın başkanı Luigi Ciotti, "Denise'in tüm hayatı cesaret ve acı gibi iki uç nokta arasında geçti" dedi ve bunun zor bir denge olduğunu belirtti."Bugün, o kırılgan denge sonsuza dek bozuldu."Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .