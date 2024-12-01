Malezya\'da Sel Felaketi: 150 Binden Fazla Kişi Tahliye Edildi

Dünya

MALEZYA'da etkili olan sel nedeniyle 150 binden fazla kişi tahliye edildi.

Malezya'da kasım ayında başlayan muson yağmurları sebebiyle çok sayıda bölgede sel meydana geldi. Yetkililer, ülkedeki beş büyük nehirdeki su seviyesinin tehlikeli düzeyde olduğunu belirterek, güvenli bölgelere tahliye edilen kişi sayısının 150 bini geçtiğini açıkladı.