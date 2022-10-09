Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı - Son Dakika
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Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı

09.10.2022 19:34
Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde yaşanan olayda yıkamacıya giden ve makinelerden birine eşyalarını koymak isteyen kadın, 6 metre uzunluğunda ve 22 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen dev yılanla burun buruna geldi.

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde geçtiğimiz günlerde ürkütücü bir olay meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre kentte toplu yıkama yapılan bir yere giden kadın, makinelerden birini açarak çamaşırlarını atmak istedi.

Kadının açtığı çamaşır makinesinin içinde 6 metre uzunluğunda dev yılan çıktı

DEV YILAN İÇERİDE SAKLANMIŞTI

Makinenin kapağını açan kadın, karşısına çıkan manzara nedeniyle uzun süre toparlanamadı. Çünkü makinenin içerisinde dev bir yılan vardı. Önce işletmeye ardından da itfaiye ekiplerine haber verildi.

Kadının açtığı çamaşır makinesinin içinde 6 metre uzunluğunda dev yılan çıktı

KISA SÜREDE GELDİLER

Suhaimi Mohd. Jamal liderliğindeki itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda 6 metre ve 22 kilo ağırlığında olduğu hesaplanan yılan, yeniden doğaya bırakıldı.

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SON DAKİKA: Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı - Son Dakika
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