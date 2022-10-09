Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı

Malezya'nın güneyindeki Johor eyaletinde geçtiğimiz günlerde ürkütücü bir olay meydana geldi. Yerel kaynaklar tarafından aktarılan bilgilere göre kentte toplu yıkama yapılan bir yere giden kadın, makinelerden birini açarak çamaşırlarını atmak istedi.

DEV YILAN İÇERİDE SAKLANMIŞTI

Makinenin kapağını açan kadın, karşısına çıkan manzara nedeniyle uzun süre toparlanamadı. Çünkü makinenin içerisinde dev bir yılan vardı. Önce işletmeye ardından da itfaiye ekiplerine haber verildi.

KISA SÜREDE GELDİLER

Suhaimi Mohd. Jamal liderliğindeki itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye intikal etti. Ekiplerin dikkatli çalışması sonucunda 6 metre ve 22 kilo ağırlığında olduğu hesaplanan yılan, yeniden doğaya bırakıldı.