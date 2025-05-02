Malta Açıklarında Gemi Saldırısı - Son Dakika
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Dünya

Malta Açıklarında Gemi Saldırısı

Malta Açıklarında Gemi Saldırısı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e ait drone'ların bir gemiye saldırdığını bildirdi. Vatandaşlar güvende.

02.05.2025 18:09
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DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyreden bir gemiye gerçekleştirilen saldırıyla ilgili, "Vatandaşlarımızın da bulunduğu geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait olan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Conscience' adlı gemiye, Malta açıklarındaki uluslararası sularda seyrettiği sırada bir saldırı düzenlendiği öğrenilmiştir. Gemide bulunan mürettebatın ve yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu bilinmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli bir konuma nakledilmesi için Malta makamlarıyla iş birliği halinde gerekli çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

Sözcü Keçeli, "Sivil bir gemiye yönelik olan ve uluslararası sularda seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini tehdit eden bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Geminin, İsrail'e ait insansız hava araçları tarafından hedef alındığına dair iddialar bulunmaktadır. Saldırının detaylarının bir an önce ortaya çıkarılması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için gerekli tüm girişimler yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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