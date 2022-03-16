Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı - Son Dakika

Savaşın başladığı günden beri Rusya'nın Ukrayna'daki sivil yerleşim yerlerine bomba yağdırdığı haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Rus birliklerin özellikle hastaneleri hedef alması dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın iddiaları reddetmesine rağmen bölgeden gelen görüntüler acı gerçeği gözler önüne serdi.

Stratejik liman kenti Mariupol'den benzer bir haber geldi. İddialara göre Rus birlikleri güney şehrindeki bir hastaneyi ele geçirdi. Rus askerleri içerideki 500 kişiyi 'canlı kalkan' olarak kullanmak için rehin tutuyor.

400'Ü SİVİL, 100'Ü DOKTOR VE HASTA

Bölge Valisi Pavlo Kyrylenko'ya göre Rus güçleri, hastane yakınındaki evlerden 400 kişiyi ve hastane içinde bulunan 100 doktor ve hastayı bina içinde topladı.

Yoğun bakım hastanesi olarak da bilinen hastanede ise Rus askerlerinin içeridekileri canlı kalkan olarak kullandığını söyledi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre Kyrykleenko, "Hastaneden çıkmak imkansız, çok sert ateş ediyorlar" dedi.

Hastanenin ana binası bombardıman nedeniyle ağır hasar gördü ancak sağlık personeli bodrumda kurulan derme çatma koğuşlarda hastaları tedavi etmeye devam ediyor.

PREMATÜRE BEBEKLER SAHİPSİZ KALDI

Bölgeden gelen tek acı haber bu değil. Günlerdir aralıksız devam eden bombardımandan kaçmak isteyen binlerce kişi bölgeyi terk etti. Aileler akın akın kaçmaya çalışırken Mariupol hastanelerinde umutsuz sahneler vardı.

Şehrin üç numaralı hastanesinde, anne babaları ölmüş ya da kenti terk etmek zorunda kalmış küçük prematüre bebekler savaşın ortasında yaşam mücadelesi veriyor.

350 BİN KİŞİ KENTTE MAHSUR

Mariupol Belediye Başkanı Danışmanı Petro Andriushchenko, dün bölgedeki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, "Rus saldırılarının başlamasının ardından ilk 3 günde 690 bin kişi tahliye edildi.

İnsanların büyük bir kısmı binaların bodrum katlarında ya da sığınaklarında insani olmayan koşullarda kalıyor. Gıda yok, su yok, elektrik yok, ısıtıcı yok" ifadelerini kullandı." dedi.