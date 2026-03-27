Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maskeli gaspçılara Türk vatandaşından beklemedik müdahale: Nasıl kaçacakların şaşırdılar

Haberin Videosunu İzleyin
27.03.2026 17:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Londra'da yaşayan Türk vatandaşı Engin Uslu, evine girmeye çalışan maskeli ve sopalı dört gaspçıya karşı gösterdiği cesaretle gündem oldu. Olay, yemek siparişi kuryesinin kapıyı çalmasıyla başladı. Pusuda bekleyen dört şüpheli, kuryeyi iterek eve girmeye çalışırken, Uslu duruma anında müdahale etti. Hiçbir silah kullanmadan dört saldırganı kapının dışına çıkaran Uslu'nun bu tavrı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşayan Türk vatandaşı Engin Uslu, evine girmeye çalışan maskeli ve sopalı dört gaspçıya karşı gösterdiği cesaretle dikkat çekti. Uslu'nun saldırganları tek başına püskürttüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KURYE TUZAĞIYLA GELDİLER

Olay, Uslu ailesinin evine gelen bir yemek siparişi kuryesinin kapıyı çalmasıyla başladı. İddiaya göre pusuda bekleyen maskeli dört şüpheli, kuryeyi iterek eve zorla girmeye çalıştı.

EV SAHİBİNDEN ANINDA MÜDAHALE

Kapıda saldırganlarla karşı karşıya gelen Engin Uslu, tereddüt etmeden müdahale etti. Ailesini korumak için harekete geçen Uslu, saldırganları fiziki müdahaleyle kapının dışına kadar çıkardı.

4 SALDIRGAN KAÇTI

Hiçbir silah kullanmadan direnen Uslu'nun karşısında tutunamayan dört şüpheli, olay yerinden hızla uzaklaştı. Yaşanan anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerin paylaşılmasının ardından Engin Uslu'nun soğukkanlı tavrı sosyal medyada geniş yankı buldu. Hem İngiltere'deki Türk toplumu hem de yerel kullanıcılar tarafından takdir edilen Uslu için "Korkusuz Türk" yorumları yapıldı.

"SADECE AİLEMİ KORUDUM"

Olay sonrası kısa bir açıklama yapan Uslu, yaptığı müdahalenin tamamen ailesini koruma içgüdüsüyle gerçekleştiğini belirtti.

Güvenlik, Dünya, Olay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Bir Türk Dünyaya bedeldir. 4 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah Abdul Mecit el sabah:
    Kendi arkadaşlarıdır tiktok vidosu çekmek için yapmıştır inanmayın 1 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı Sosyal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı
Ankara’da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı
İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek
Ferdi Kadıoğlu’ndan A Milli Takım’da bir ilk Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
İşte Zuhal Kalaycıoğlu’nun savcılık ifadesi İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi
Maça damga vuran kare Maça damga vuran kare

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:44
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 18:11:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.