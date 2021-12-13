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Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu' - Son Dakika
BBC

Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu'

13.12.2021 14:18
Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu'

Dün Lewis Hamilton'u geçerek Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen; ünlü futbolcu Johan Cruyff, judocu Anton Geesink ve atlet Fany Blankers-Koen gibi isimlerle birlikte, Hollanda spor tarihinin en önemli figürlerinden biri oldu.

Dün Lewis Hamilton'u geçerek Formula 1 (F1) Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, ülkesinin spor tarihine de adını yazdırmış oldu.

Hollandalı ilk F1 şampiyonu olan Verstappen, modern futbolun unutulmaz isimlerinden Johan Cruyff, Japon sporcular dışında dünyada judoda altın madalya alan ilk isim olan Anton Geesink ve "uçan ev kadını" lakaplı atlet Fany Blankers-Koen gibi isimlerle birlikte, Hollanda spor tarihinin en önemli isimlerinden bir olarak anılacak.

Red Bull Racing takımı pilotu Verstappen, hafta sonundan itibaren Hollanda medyasının manşetlerindeydi.

F1 sezonunun son yarışı olan Abu Dabi Grand Prix'iyle ilgili tüm gelişmeleri canlı yayınlarla aktaran Hollanda medyası, sonucu, "Verstappen Dünya Şampiyonu" başlığıyla duyurdu.

Hollanda medyasına göre 24 yaşındaki Verstappen, "son 40 yılın en iyi F1 pilotu", çünkü doğuştan gelen bir yetenek.

De Telegraaf gazetesi yazarı Christijan Albers'e göre, Verstappen, Hamilton ve Mercedes'in yıllarca süren hegemonyasına son vermeyi başardı.

Bir başka spor yazarı Jan Lammers da, Max Verstappen'ın, yaratıcı bir sürücü olarak otomobil sporunu her alanda sarstığını savunarak, "Bu yıl bir kez daha diğer sürücülerin denemekten vazgeçtiği şeyleri pistte gösterdi" yorumunu yaptı.

Son yarışta neler yaşandı?

Max Verstappen ve rakibi Lewis Hamilton, sezonun son yarışına eşit puanla başladı. Hamilton, iyi bir çıkış yaptı. İngiliz pilot, uzun süre yarışı önde götürdü. Ancak son turda "yarış tanrısı" bu kez Verstappen'ın yanındaydı.

Verstappen için umutların azaldığı anlarda Nicholas Latifi'nin bir güvenlik aracının piste girmesine neden olan kazası, Hollandalı sürücünün öne geçmesini sağladı.

Verstappen'ın, güvenlik aracı çıkmadan Hamilton'u geçmesi, Mercedes takımınca protesto edildi.

Mercedes takımının sonuca iki kez itiraz etmesi, Verstappen ve takımı kadar Hollanda kamuoyunu da endişlendirdi. Akşam saatlerinde, yarış yönetiminin itirazları reddettiğini açıklaması, Verstappen'i rahatlattı.

Dünya şampiyonu sürücü, Hollanda Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, önce yarış ardından da itiraz nedeniyle son derece gergin bir gün geçirdiğini belirterek, "Kalbim için iyi değildi ama sonunda inanılmaz bir gün oldu" dedi.

F1'de her an her şeyin olabileceğini söyleyen Verstappen, "Vazgeçmek zaten benim sözlüğümde yok. Kendi kendime dedim ki, vazgeçme, son turda tam gaz git. Bunun için biraz da şans gerekiyordu. Sonunda başardık" dedi.

Yarış pistlerinde büyüdü

Max Verstappen'ın zaferinden sonra Hollanda medyasında en fazla kullanılan fotoğraflardan biri, onun 49 yaşındaki babası Jos Verstappen'e sarılma anıydı. Eski bir F1 yarışçısı olan Jos Verstappen, Max'ın dünya şampiyonluğuna ulaşmasındaki en büyük etkendi.

Babasının yanından yarış pistlerinde büyüyen Max Verstappen, aslında neredeyse doğuştan Formula 1 pilotu. Dünya şampiyonluğunun babasıyla birlikte ortak hayalleri olduğunu vurgulayan Verstappen, "Şampiyonluk sonrası babamla olmak çok güzel bir andı. Çok duygulandım" diye konuştu.

Baba Jos Verstappen da, yarış sonrası göz yaşlarını tutamadı. Geçmişte Avrupa yollarında yüzlerce kilometre boyunca bunun için minibüs kullandıklarını anlatan Jos Verstappen, yarış sırasında hissetkilerini şu sözlerle dile getirdi:

"Yaklaşık 5 turdan sonra 'bu iş artık olmayacak' diye düşündüm ve yukarı çıkıp yalnız başına bir odaya oturdum. Sonra güvenlik aracı geldi ve her şeyin değişebileceğini gördük. Oğlumu hiç bu kadar duygusal görmemiştim. Onunla gurur duyuyorum. Kendine çok güvenir ve her şeye rağmen sakin kalır. Bunu bir kez daha gösterdi."

Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu'
Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu'
Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu'

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Son Dakika Dünya Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu' - Son Dakika Dünya

BBC

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SON DAKİKA: Max Verstappen'in F1 şampiyonluğu Hollanda medyasında: 'Son 40 yılın en iyi pilotu' - Son Dakika
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