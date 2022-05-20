Maymun çiçeği virüsü yedi ülkenin ardından Belçika'da da ortaya çıktı - Son Dakika
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BBC

Maymun çiçeği virüsü yedi ülkenin ardından Belçika'da da ortaya çıktı

20.05.2022 03:11
Maymun çiçeği virüsü yedi ülkenin ardından Belçika'da da ortaya çıktı

Maymun çiçeği virüsü İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Belçika'da da ortaya çıktı.

Maymun çiçeği virüsü İngiltere, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Belçika'da da ortaya çıktı.

Ülkenin ikinci büyük kenti Anvers'te örnekleri alınan bir kişinin Hollanda'daki laboratuvar testleri, maymun çiçeği virüsüne yakalandığını ortaya koydu.

Anvers Tropikal Tıp Enstitüsü'nden Isabel Brosius, kamu yayıncısı VRT'ye yaptığı açıklamada, Afrika kökenli maymun çiçeği virüsünün ilk kez Belçika'da da saptandığını söyledi.

Anvers'te enstitüye başvuran bir kişiden alınan örnekler Hollanda'daki bir araştırma laboratuvarına gönderildi. Yapılan araştırmalarda, bu kişinin maymun çiçeği virüsüne yakalandığı saptandı.

Brosius, virüsün geniş bir yayılma şansının çok düşük olduğunu ancak yine de durumu yakından izlediklerini belirtti.

Belçikalı hastanın karantina altına alınması istendi. Maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişinin eşinde de benzer belirtiler tespit edildi.

Belçikalı uzmanlar, ortak bir eylem planı saptamak için bugün bir araya gelecekler. Bakım ve Sağlık Ajansı'ndan Joris Monens, maymun çiçeği virüsünün toplumda yayılması konusunda henüz endişelenecek bir durum olmadığını belirterek "Hastalık yalnızca yakın temas yoluyla bulaşıyor, kısa süreli temas yoluyla değil ama yine de dikkatli olmalıyız" dedi.

Maymun çiçeği virüsü ölümcül mü?

Maymun çiçeği virüsü, Avrupa'da 1980 yılında resmen ortadan kaldırılan çiçek hastalığı ile aynı soydan gelen bir rahatsızlık. Belirtileri, çiçek hastalığıyla benzerlik taşıyor.

Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda da, çiçek hastalığında olduğu gibi, ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, titreme ve kızarıklık, ciltte kabarıklar gibi şikayetler oluşuyor.

Ancak uzmanlara göre, maymun çiçeği virüsü, yakalananların yüzde 30'unu öldüren çiçek hastalığından çok daha az tehlikeli. Maymun çiçeği virüsüne yakalananlarda rahatsızlıklar birkaç hafta içinde kendiliğinden geçiyor.

Resmi raporlara göre şu anda İngiltere'de teyit edilmiş 9, Portekiz'de 14, İspanya'da 7 ve İsveç'te de 1 maymun çiçeği hastası var. ABD'de de 1 vaka saptanmıştı.

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Kaynak: BBC

Portekiz, İspanya, England, Belçika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Maymun çiçeği virüsü yedi ülkenin ardından Belçika'da da ortaya çıktı - Son Dakika

BBC

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