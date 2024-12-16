FRANSA'nın Hint Okyanusu'ndaki Mayotte bölgesini vuran kasırgada yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Fransa'nın denizaşırı topraklarından Mayotte Adası'nda meydana gelen 'Chido' kasırgası nedeniyle ilk belirlemelere göre, en az 9 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 250 kişi de yaralandı.
Yetkililer, Fransa'dan takviye ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarına devam ettiğini kaydederken, altyapının ciddi hasar gördüğü ve acil durum çalışmalarının hasar sebebiyle aksadığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Mayotte Adası'nda Kasırga Felaketi: 9 Can Kaybı, 250 Yaralı - Son Dakika
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