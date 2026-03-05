Medvedev'den NATO ve ABD'ye Sert Eleştiri - Son Dakika
Medvedev'den NATO ve ABD'ye Sert Eleştiri

Medvedev\'den NATO ve ABD\'ye Sert Eleştiri
05.03.2026 16:00
Medvedev, ABD'nin Orta Doğu'da savaş çıkardığını ve NATO'nun 5. maddeyi uygulama tartışmasını eleştirdi.

RUSYA Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Orta Doğu'da bir savaş başlattığını ve NATO'nun 5'inci maddeyi uygulamayı tartışmasının akıl dışı olduğunu belirterek, "Orwell haklıydı: Savaş barıştır" dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump'ı ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi hedef aldı. Medvedev, "NATO aklını kaçırmış. Önce ABD, İran liderini öldürüyor ve Orta Doğu'da bir savaş başlatıyor. Ardından Trump'ın itaatkar oğlu Rutte'nin liderliğindeki NATO, 5'inci maddeyi devreye sokmayı düşünüyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımının devamında yazar George Orwell'in sözüne atıf yapan Medvedev, "Peki ya ABD Başkanını büyük bir savaş başlattığı için Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermeye ne dersiniz? Orwell haklıydı: Savaş barıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

Orta Doğu, Savunma, Rusya, Dünya, Nato, Son Dakika

15:44
