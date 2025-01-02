2020 yılında İngiltere'deki kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle, özel hayatlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
43 yaşındaki eski oyuncu Markle, bir süredir sosyal medyada aktif değildi.
Instagram hesabını yeniden açan Sussex Düşesi, yalnızca "meghan" adını kullandı. Markle, çiçeği burnunda Instagram hesabından ilk olarak bir kumsalda koşarken çekilen videosunu paylaştı.
Ünlü isim, kumlara "2025" yazdığı görülen gönderisindeki yorumları ise devre dışı bıraktı.
Markle'ın sosyal medyada soyadını kullanmaması dikkatlerden kaçmazken, Daily Mail'in haberine göre gönderi başına en az 1 milyon dolar kazanacak.
Markle'ın sosyal medya hesabından yapacağı paylaşımlar şimdiden merak konusu oldu.
Son Dakika › Dünya › Meghan Markle, Instagram'a geri döndü: Gönderi başına 1 milyon dolar kazanacak - Son Dakika
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