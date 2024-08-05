Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi

Geniş Video İzle

Sussex Düşesi Meghan Markle, CBS News röportajında kraliyet ailesiyle yaşarken intihar düşüncelerini açıkladı. Ruh sağlığı konusunda konuşarak başkalarına yardım etmeyi amaçlıyor. Prens Harry ile ''Ebeveynler Ağı'' projesini başlattı; çevrimiçi zorbalığa maruz kalan çocukların ailelerini desteklemeyi hedefliyor. Daha önce Oprah'a verdiği röportajda kraliyet ailesinden yeterli destek görmediğini belirten Markle, bu konuda farkındalık yaratmak istiyor. Çift, ruh sağlığı ve çevrimiçi zorbalık konular

05.08.2024 10:49  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meghan Markle, CBS News'e verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi.

Sussex Düşesi, ruh sağlığı konusunda açıkça konuşmanın önemini vurgulayarak, "Hiç kimsenin inandırılmamasını istemem" dedi.

Markle, deneyimlerini paylaşarak başkalarına yardımcı olmayı amaçladığını belirtti: "Başka birinin bu şekilde hissetmesini asla istemem. Eğer benim atlattıklarımı dile getirmem birini kurtaracaksa veya birini hayatında gerçekten, samimiyetle kendini kontrol etmeye teşvik edecekse, o zaman buna değer."

Meghan ve Prens Harry, çevrimiçi zorbalıktan etkilenen çocukların ebeveynlerini destekleyecek "Ebeveynler Ağı" adlı yeni bir proje başlattıklarını duyurdu. Çift, kendi çocukları Archie ve Lilibet'in de olması nedeniyle bu konuya özel önem verdiklerini vurguladı.

Daha önce 2021'de Oprah Winfrey'e verdiği röportajda da ruh sağlığı sorunlarından bahseden Meghan, kraliyet ailesinden yeterli destek görmediğini ve yardım taleplerinin reddedildiğini belirtmişti. Bu açıklamalar, o dönem büyük yankı uyandırmıştı.

Prens Harry de eşinin yaşadıklarına dair üzüntüsünü ve o dönemki tepkisinden duyduğu pişmanlığı dile getirmişti. "Şimdi geriye dönüp baktığımda, bunun için kendimden nefret ediyorum. Onun benden ihtiyacı olan şey, verebildiğimden çok daha fazlaydı," demişti.

Çift, yeni projeleriyle ruh sağlığı ve çevrimiçi zorbalık konularında farkındalık yaratmayı ve diğer ebeveynlere destek olmayı hedefliyor.

Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi

Meghan Markle, Prens Harry, CBS, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay: Düşünme kızım eyleme gec 10 0 Yanıtla
  • Etem Doganay: bsbs 1 0 Yanıtla

23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 04:23:20. #1.12#
SON DAKİKA: Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement