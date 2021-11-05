Meksika'da 15 kişi uzun namlulu silahlarla oteli bastı, ortalık savaş alanına döndü

Meksika'nın Quintana Roo eyaletindeki tatil şehri Cancun'da bir otele 15 kişilik bir grup uzun namlulu silahlar baskın yaptı.

DÜŞMAN İKİ UYUŞTURUCU ÇETESİNİN ÇATIŞMASI

Quintana Roo Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre Cancun'daki Hyatt Ziva otelinde yaşanan çatışma birbirine düşman iki uyuşturucu çetesi tarafından gerçekleştirildi.

PLAJDA PANİK ANLARI

Otelde bulunan ziyaretçiler ve çalışanlardan edinilen bilgiye göre yapılan saldırı oteldeki ziyaretçilerde korku ve paniğe neden oldu. Birçok ziyaretçi saklanmak için kaçıştı.

İKİ KİŞİ İNFAZ EDİLDİ

Saldırının ardından olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri geldi. Yetkililer oteldeki ziyaretçilerin saldırıdan zarar görmediğini açıklarken ölen iki kişinin uyuşturucu satıcısı olduğu bildirildi.