Meksika'da 7.6 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Michoacan eyaletinin Büyük Okyanus kıyısında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan (USGS) yapılan açıklamaya göre, Meksika'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerel basın, depremin merkez üssü olan Michoacán eyaletinin Büyük Okyanus kıyısında tsunami riski olduğunu ve sarsıntının başkent Mexico City'den de hissedildiğini belirtti.

Meksika Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada "Merkez üssü Michoacán'da kaydedilen depremin ardından Ulusal Muhafızlar, çeşitli eyaletlerden Sivil Koruma yetkilileriyle koordineli olarak Acil Durum Planını devreye aldı, bazı binaların tahliyesi nedeniyle güvenlik turlarına başladık" denildi.Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, sosyal medyadan açıklama yaparak depremden etkilenen komşu eyalet Colima'nın valisiyle görüştüğünü ve bazı kentlerle iletişimin kesildiğini ancak başkentte hasar olmadığını belirtti.