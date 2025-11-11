Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu

Meksika\'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu
11.11.2025 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Cancun kenti yakınlarındaki Leona Vicario kasabasında bulunan mülkte, şimdiye kadar en az 16 kişinin kalıntılarına ulaşıldı. Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, bulunan cesetlerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği ve ceset sayısının artabileceği belirtildi.

Meksika'nın Quintana Roo eyaletinde, gizli mezar alanı olarak kullanıldığı keşfedilen bir evde 16 cesedin bulunduğu bildirildi. Ülkenin güneydoğusunda yer alan Cancun kenti yakınlarındaki Leona Vicario kasabasında gizli mezar alanı olarak kullanılan bir mülkün keşfedildiği ve şimdiye kadar en az 16 kişinin kalıntılarının bulunduğu kaydedildi.

CESET SAYISI ARTABİLİR

Eyalet başsavcılığından yapılan açıklamada, bulunan cesetlerin henüz kimliklerinin tespit edilemediği ve ceset sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu İşte bilet fiyatları Yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye belli oldu! İşte bilet fiyatları
Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı Polis memuru sırra kadem bastı Hastaneden ayrıldı, kayıplara karıştı! Polis memuru sırra kadem bastı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
’Yüzyılın Konut Projesi’ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

16:00
“CHP’ye kapatma davası talebi“ iddialarına Başsavcılık’tan açıklama
"CHP'ye kapatma davası talebi" iddialarına Başsavcılık'tan açıklama
15:34
Azerbaycan’dan Türkiye’ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan’da düştü
Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
15:30
Kastamonu’da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi
15:23
Furkan Bölükbaşı tutuklandı
Furkan Bölükbaşı tutuklandı
15:06
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
İBB iddianamesinde hiyerarşik şema! 6 isim örgüt yöneticisi olarak geçiyor
14:41
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
İBB iddianamesinde Ekrem İmamoğlu için istenen ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2025 16:20:18. #7.13#
SON DAKİKA: Meksika'da gizli mezar alanı keşfedildi: 16 ceset bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.