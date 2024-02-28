Meksika\'da İki Belediye Başkan Adayı Birkaç Saat Arayla Öldürüldü

Meksika'nın Maravatio şehrinin iki belediye başkan adayı, bir kaç saat arayla öldürüldü.
Konservatif Ulusal Hareket Partisi (PAN) adayı Armando Pérez ve iktidardaki sol eğilimli parti Morena'dan Miguel Ángel Reyes partisinin adayı bir kaç saat aralıklarla yapılan saldırılarda öldürüldü.
Pérez, öldürüldükten bir kaç saat sonra diğer aday Reyes'in cesedidoktor olarak çalıştığı hastanenin yakınında bulundu.
Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador, Salı günü düzenlenen günlük basın toplantısında cinayetleri "üzücü" olarak nitelendirdi.
Meksika'da genellikle seçim dönemlerinde siyasi şiddet artar ve CNN tarafından danışılan analistlere göre bu yıl, Obrador'un altı yıllık döneminde en şiddetli dönem olacak.
Ocak ayında, Data Cívica adlı bir sivil toplum kuruluşunun verilerine göre, siyasi seçim şiddetiyle ilişkilendirilen 36 olay yaşandı. İntergralia Danışmanları'nın bir raporuna göre, mevcut seçim sürecinin başladığı Eylül ayından bu yana sekiz aday öldürüldü.
Meksika Güvenlik Bakanı Rosa Icela Rodríguez, 2024 seçimlerine kadar şiddeti azaltmak için hükümetin çalıştığını belirtti.
2 Haziran'da, 100 milyondan fazla Meksikalı, 20.375 pozisyonun seçileceği genel seçimlerde oy kullanacak. Bunların 19.746'sı yerel ve 629'u federaldir, bunlar arasında başkanlık da bulunmaktadır.
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Beykoz'da bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.
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