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Meksika'da kartellerin vergilerinde bıkan çiftçiler 10 kartel üyesini öldürdü - Son Dakika
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Meksika'da kartellerin vergilerinde bıkan çiftçiler 10 kartel üyesini öldürdü

Meksika'da La Familia Michoacana karteli ile çiftçiler arasında çıkan çatışmada, vergi anlaşmazlığı nedeniyle 14 kişi öldü. Çiftçiler, kartel üyelerinin artan haraçlarına karşı silahlanarak karşı koydu

12.12.2023 - 11:23,  Güncelleme: 11:43
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Meksika'da kartellere karşı silahlanan siviller ve kartel üyeleri arasında çıkan çatışmada 10' kartel üyesi olmak üzere 14 kişi öldü

Güçlü bir uyuşturucu kaçakçılığı örgütü olan La Familia Michoacana'nın üyelerinin yakın zamanda çetenin Texcaltitlán kasabasındaki çiftçilere uyguladığı haraç vergisini artırdığını duyurduğu düşünülüyor. Vergilerden bıkan çiftçiler, kartel üyelerine karşı silahlandı.

Texcaltitlán çiftçilerinin geçen Cuma günü La Familia Michoacana üyeleriyle bir futbol sahasında buluştu. İki taraf vergi konusunda anlaşmaya varamayınca silahlar konuştu.

Çıkan çatışmada 10 kartel üyesi ölürken 4 çifti öldü. Çiftçiler ayrıca kartel üyelerinin araçlarını da ateşe verdi.

Futbol sahasındaki görüntülerde, silah sesleri duyulurken insanların koştuğu görülüyor. Grafik görüntülerde ayrıca olay yerindeki yanmış araçlar ve cesetler de görülüyor.

Çatışmada El Payaso olarak bilinen yerel La Familia Michoacana kartel patronu Rigoberto de la Sancha Santillan öldürüldü.

Meksika Eyaleti Başsavcılığı başkanı José Luis Cervantes Martínez, El Payaso'nun suç hücresinin 2021 yılında Meksika güvenlik güçlerinin 13 üyesinin ölümünden sorumlu olduğunu söyledi. Ayrıca El Payaso'nun geçen Cuma günü siviller tarafından öldürüldüğünü doğruladı.

Meksika'da kartellerin vergilerinde bıkan çiftçiler 10 kartel üyesini öldürdü
Meksika'da kartellerin vergilerinde bıkan çiftçiler 10 kartel üyesini öldürdü
Meksika\'da kartellerin vergilerinde bıkan çiftçiler 10 kartel üyesini öldürdü
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya
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SON DAKİKA: Meksika'da kartellerin vergilerinde bıkan çiftçiler 10 kartel üyesini öldürdü - Son Dakika
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