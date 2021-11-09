Meksika'da koronavirüsü tespit etmek için köpekler eğitiliyor

Meksika'da The Conacyt's Frontiers of Science, Cinvestav Merida ve Obi-K19 Köpek Okulu, muhtemel koronavirüs taşıyıcılarını tespit etmeleri için köpek eğitimi üzerine ortak bir projede çalışıyor. Köpekler, korona hastalarının terine entegre olan uçucu bileşikleri tespit etmek için eğitildi.
Cinvestav Merida araştırma enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Victor Manuel Vida "Bu harika, çünkü düşünün, eğer bir 'kasırga' çıkarsa ve 'sığınaklara' gidecek insanlar olursa, onlara o saniyede test yapamazsınız. Yapabileceğiniz şey, bir köpekle hasta olanlarla sağlıklı olanları, okullarda, fabrikalarda, mağazalarda ayırmak. Bu harika olurdu" dedi.
Obi K-19 Direktörü ise "Bu, hastadan alınan pozitif bir lamel. Köpeğin koklaması için bir konteynere konuyor. Bir diğerine pozitif testler ve negatif maske koyuyoruz ve köpek gidip hangisinin pozitif olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.
Şu ana kadar köpeklerin koronavirüsü ter örnekleri ve ağız bezlerinde yüzde 71 ila 85 arasında bir etkinlik oranıyla tespit ettiği kanıtlandı.
Kaynak: Xinhua
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