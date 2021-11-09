Meksika'da koronavirüsü tespit etmek için köpekler eğitiliyor

Meksika'da The Conacyt's Frontiers of Science, Cinvestav Merida ve Obi-K19 Köpek Okulu, muhtemel koronavirüs taşıyıcılarını tespit etmeleri için köpek eğitimi üzerine ortak bir projede çalışıyor. Köpekler, korona hastalarının terine entegre olan uçucu bileşikleri tespit etmek için eğitildi.

"KASIRGA ÇIKARSA YA DA SIĞINAKLARA GİDİLİRSE ÇOK İŞE YARAYACAK"

Cinvestav Merida araştırma enstitüsünde çalışmalarını sürdüren Victor Manuel Vida "Bu harika, çünkü düşünün, eğer bir 'kasırga' çıkarsa ve 'sığınaklara' gidecek insanlar olursa, onlara o saniyede test yapamazsınız. Yapabileceğiniz şey, bir köpekle hasta olanlarla sağlıklı olanları, okullarda, fabrikalarda, mağazalarda ayırmak. Bu harika olurdu" dedi.

"KÖPEK BİZE HANGİSİNİN POZİTİF OLDUĞUNU GÖSTERİYOR"

Obi K-19 Direktörü ise "Bu, hastadan alınan pozitif bir lamel. Köpeğin koklaması için bir konteynere konuyor. Bir diğerine pozitif testler ve negatif maske koyuyoruz ve köpek gidip hangisinin pozitif olduğunu bize gösteriyor" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 85 ORANINDA DOĞRU TESPİT EDEBİLİYORLAR

Şu ana kadar köpeklerin koronavirüsü ter örnekleri ve ağız bezlerinde yüzde 71 ila 85 arasında bir etkinlik oranıyla tespit ettiği kanıtlandı.