Meksika\'dan Yola Çıkan Göçmenler ABD Sınırına İlerliyor

Dünya

MEKSİKA'dan yola çıkan göçmen konvoyu, Donald Trump'ın yemin töreninden önce ABD sınırını geçmeyi planlıyor.

Meksika'nın en büyük güney sınır kenti Tapachula'dan yola çıkan yaklaşık 1500 göçmen, ABD sınırına ulaşmak için harekete geçti. İnsan Onuru Merkezi (CDH) Direktörü Luis Rey Garcia Villagran, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'a çağrıda bulunarak, göçmenlere engel olunmamasını talep etti.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.