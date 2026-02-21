Merz, CDU Genel Başkanlığını Yeniden Kazandı

Haber: İlhan Baba

(STUTTGART) - Almanya'da iktidardaki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Stuttgart'ta düzenlenen kongresinde Başbakan ve parti lideri Friedrich Merz, oyların yüzde 91,17'sini alarak yeniden genel başkan seçildi. Delegeler, yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde birlik mesajı vermek amacıyla Merz'e güçlü destek gösterdi.

Kongreye eski Başbakan Angela Merkel de katıldı. Merkel salona geldiğinde sınırlı bir alkış alırken, Merz'in konuşmasında kendisine hitap edilmesi üzerine delegeler ayağa kalkarak uzun süre alkışladı. Merkel, eski CDU liderleri Armin Laschet ve Annegret Kramp-Karrenbauer ile birlikte ön sırada yer aldı.

Merz konuşmasında hükümet politikalarını savundu; ekonomik reformlar ve dış politika başlıklarına değindi. Ancak konuşma, delegeleri heyecanlandırmaktan çok hükümet programı sunumuna benzetildi. Merz, seçim vaatlerinden biri olan borç freninin gevşetilmesinin zor bir karar olduğunu kabul ederek özeleştiride bulundu.

Delegeler konuşma boyunca çoğunlukla ölçülü tepki verirken, Merz'in muhalefetteki Yeşiller Partisi'ni (Bündnis 90/Die Grünen) eleştirdiği bölümde salonda kısa süreli hareketlilik yaşandı. Buna rağmen kurultayın ilerleyen saatlerinde Merz, uzun süre ayakta alkışlandı ve parti içinde birlik mesajı verildi.

Merz, hükümet reformlarının beklenenden yavaş ilerlediğine yönelik eleştirileri kabul ederek, koalisyon ortakları arasındaki anlaşmazlıkların süreci zorlaştırdığını söyledi. Oylama ise teknik aksaklıklar nedeniyle elektronik sistem yerine kağıt oy pusulalarıyla gerçekleştirildi.

Delegeler, sonuçların açıklanmasının ardından yeniden genel başkanlığa seçilen Merz'i ayakta alkışladı. Merz teşekkür konuşmasında aldığı sonucu parti içi dayanışmanın göstergesi olarak değerlendirdi.

CDU yönetimi, yaklaşan eyalet seçimleri öncesinde güçlü bir birlik görüntüsü verdi.