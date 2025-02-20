ABD'nin Michigan eyaletinde soğuk nedeniyle ana su borusu patladı, sokaklar buzlu su altında kaldı.
ABD'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde aşırı soğuk hava nedeniyle 54 inçlik ana su borusu patladı. Gece saatlerinde yaşanan olayda yüzlerce ev ve araç sular altında kaldı. Düşük sıcaklıklar nedeniyle su, kısa sürede buz tuttu. Yetkililer 150-200 evin etkilendiğini belirtirken, acil ekipler mahsur kalanları kurtarmak için çalışıyor.
Son Dakika › Dünya › Michigan'da Soğuk Hava Ana Su Borusunu Patlattı - Son Dakika
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