MiG-29 Uçağı Eğitim Sırasında Düştü

HİNDİSTAN'ın Uttar Pradeş eyaletinde MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.
Hindistan Hava Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü belirtildi. Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü ve pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı kaydedildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
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