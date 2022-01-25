Üye Girişi
Mikrofonu açık unutan Biden'dan kendisini kızdıran muhabire küfür - Son Dakika

Mikrofonu açık unutan Biden'dan kendisini kızdıran muhabire küfür

25.01.2022 08:06

Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıya ABD Başkanı Joe Biden'ın ettiği küfür damga vurdu. Mikrofonunun açık olduğunu unutan Biden, kendisine enflasyon ile ilgili soru soran muhabire hakaret etti.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da ekonomi ekibiyle ilgili "haksız rekabetle mücadele" konulu bir toplantı düzenledi.
Toplantı öncesi gazetecilere kısa bir açıklamada bulunan Biden, daha sonra mikrofonunu kapatmayı unuttu.

KÜFÜR ETTİ

Biden'ın kendisine ülkedeki enflasyon hakkında soru soran Fox News Muhabiri Peter Doocy'e "Ne aptal birisi. O... ç..." dediği anlar kameralara yansıdı. Söz konusu olay, sosyal medyada halkın ve Beyaz Saray muhabirlerinin tepkisini çekti.

ENFLASYON, 39 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

ABD'de Biden yönetimi son dönemde artan enflasyon ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi oluyor. Ülkede 2021'nin kasım ve aralık aylarında ABD'de enflasyon 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Enflasyon, Ekonomi, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Mikrofonu açık unutan Biden'dan kendisini kızdıran muhabire küfür - Son Dakika Dünya


İstanbul'da şiddetli kar yağışı vatandaşı perişan etti! Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı İstanbul'da şiddetli kar yağışı vatandaşı perişan etti! Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı         
08:07
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt: Zavallı mesajlara aldırış etmeyin İBB Başkanı İmamoğlu'ndan istifa çağrılarına yanıt: Zavallı mesajlara aldırış etmeyin         
00:11
Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak! Volkan Demirel, gol makinesini Fenerbahçe'ye yollayacak!         
17:52
Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu Rusya Merkez Bankası, döviz alımını durdurdu         
17:01
Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu'nda 30 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi, trafik kilitlendi         
15:57
Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek Yaşamını yitiren Fatma Girik, vasiyeti gereği hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek         
15:12
Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor Son Dakika: Galatasaray'da De Andre Yedlin'in sözleşmesi feshedildi! Amerika'ya uçuyor         
14:26
Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı Kara kış Pelin Akil'e engel olamadı! Mayoyla kendisini karın içine bıraktı         
14:03
Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu Yasak aşk yaşadığı kadını katletti! "Öldürmek isteseydim kafasına sıkardım" diye kendini savundu         
13:40
Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda Oyuncu Bülent Şakrak'tan anneye gözyaşlarıyla veda         
13:39
Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler Muharrem İnce'den muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba iddia: O isme teklif götürdüler         
12:34
Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu Son Dakika: Vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz belli oldu         
12:19
4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım 4 enstrüman hayata geçiriliyor! Merkez Bankası'ndan rezervleri 85 milyar dolar artıracak adım         
12:07
Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti! Son dakika: Borsada parası olanlar derin bir nefes aldı! BTC Turk'teki erişim sıkıntısı bitti!         
11:59
Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi Aygün Aydın, Hakan Sabancı ile anılan herkese kulp takıyor! Şimdi de Derin Talu ile ilgili "Cinsel ilişki partilerine katılıyor" dedi         
11:58
Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti! Everton'ı çalıştıracak! Fenerbahçe'den yaka paça gönderilmişti!         
11:57

Son Dakika Haberleri
08:06 Mikrofonu açık unutan Biden'dan kendisini kızdıran muhabire küfür
08:06 İstanbul'da şiddetli kar yağışı vatandaşı perişan etti! Çok sayıda kişi araçlarında mahsur kaldı
08:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi
07:28 İstanbul'da bugün özel araçlar saat 13.00'e kadar trafiğe çıkamayacak
07:22 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı kar yağışının bilançosunu açıkladı
07:22 Kar yağışı sebebiyle, İstanbul Havalimanı'nda iptallerin süresi uzatıldı
07:19 Adeta buz pisti! Avcılar'dan Firuzköy'e kayak yaparak gitti
07:17 İstanbul'da bugün gerçekleştirilecek duruşmalar ertelendi
00:50 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor
00:52 Daha önce iç çamaşırını satan fenomen, bu sefer de doğum kontrol aparatını satışa koydu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 08:11:35. #1.12#
SON DAKİKA: Mikrofonu açık unutan Biden'dan kendisini kızdıran muhabire küfür - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement