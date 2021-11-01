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Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu - Son Dakika

Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu

01.11.2021 15:55
Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu

Mısır'da bulunan Giza Piramitlerinin yakınlarındaki Sakkara nekropolünde yaklaşık 3 bin 300 yıllık mezar bulundu. Mezarlığın Kral II. Ramses'e hizmet vermiş bir yetkili olan Ptahemwia'ya ait olduğu tespit edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu mezarı keşfetmenin öneminin sahibinin bulunduğu görevlerden kaynaklandığı belirtildi.

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Kahire Üniversitesi'nden bir arkeoloji ekibinin, başkent Kahire'nin güneyindeki Giza Piramitleri yakınlarındaki Sakkara nekropolünde bir mezarın giriş ve iç kısmını ortaya çıkardığını bildirdi.

''KEŞFİN ÖNEMİ SAHİBİNİN GÖREVİNDEN KAYNAKLI''

Açıklamaya göre mezar, yaklaşık 3 bin 300 yıl önce Kral II. Ramses'e hizmet vermiş bir yetkili olan Ptahemwia'ya ait. Eski Eserler Yüksek Kurulu Genel Sekreteri Mostafa Waziri yaptığı açıklamada, "Bu mezarı keşfetmenin önemi, sahibinin bulunduğu görevlerden kaynaklanıyor; bu kişi kraliyet katibi, hazine başkanı, sığırlardan sorumlu baş görevli ve aynı zamanda Yukarı Mısır'da Ramses II tapınağında ilahi adaklar sorumlusuydu" dedi.

Mısır'daki Giza piramitleri yakınlarında 3 bin 300 yıllık mezar keşfedildi

YILLARDIR KRALİYET MEZARLARI ARANIYOR

Kahire Üniversitesi'nin Arkeoloji Fakültesi Dekanı Ahmed Ragab'a göre, fakültenin Sakkara nekropolündeki kazıları, 1970'lerde başladı. Kraliyet mezarları için asıl arama ise 1980'lerde başladı ve bu da Ramesside Dönemi'nden birçok mezarın keşfedilmesine yol açtı.

GİRİŞ SALONA AÇILIYOR

Ancak 2005 yılından beri bölgede çalışan arkeoloji profesörü Ola el-Aguizy başkanlığındaki mevcut ekip, kısa süre önce Ptahemwia'nın mezarının girişini ve iç kısmını ortaya çıkardı. Ekip lideri el-Aguizy, "Mezarın, sahibini gösteren kabartmalarla yontulmuş taştan yapılmış girişi bulundu. Giriş, duvarlarında sıva üzerine boyanmış ve renklendirilmiş çizimler olan bir salona açılıyor" dedi.

El-Aguizy, kazı sırasında, üzerinde yazıtlar olan taş bloklar ve bazıları hala sağlam duran, bazıları kuma gömülmüş birkaç Osiris sütunu bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu

Dünya, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Mısır'daki piramitlerin yakınında 3 bin 300 yıllık mezar bulundu - Son Dakika Dünya


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