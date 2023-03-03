MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi

03.03.2023 09:54

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla, PKK/KCK'nın sözde Sincar askeri sorumlusu Saad Ali Bedel etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üslerine yönelik eylemlere bizzat katıldığı ve Sincar'da MİT'e karşı örgüt tarafından organize edilen faaliyetlerin elebaşılığını yaptığı belirlenen Ceko Pir kod adlı terörist Ali Bedel takibe alındı.

TERÖRİSTİN YEZİDİ HALK İLE İÇ İÇE YAŞADIĞI TESPİT EDİLDİ

Bedel'in Sincar'daki faaliyetlerini takip için özel ekip görevlendiren MİT, teröristin Yezidi halk ile iç içe yaşadığını tespit etti.

MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi

SİVİL HALKA ZARAR VERİLMEMESİ İÇİN ÜST DÜZEY HASSASİYET

Terörist Saad Ali Bedel'in, TSK'nın Musul'daki Başika üs bölgesine yönelik yeni bir eylem planlaması yaptığı istihbaratı üzerine harekete geçildi. Bedel, MİT tarafından Sincar'da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilirken, teröristin kalkan olarak kullandığı sivil halka zarar verilmemesi için üst düzey hassasiyet gösterildi.

MİT'E KARŞI YÜRÜTÜLEN FAALİYETLERİ YÖNETEN TERÖRİST

PKK/KCK-YBŞ Sincar sözde askeri sorumlusu olarak faaliyet gösteren Bedel'in, MİT'e karşı yürütülen faaliyetleri ve TSK'nın Başika/Gedu Üssü'ne yönelik saldırıları yöneten terörist olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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PKK, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Sincar askeri sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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