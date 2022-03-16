Molotof kokteyli: İlk nerede kullanıldı, adını kimden alıyor? - Son Dakika
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BBC

Molotof kokteyli: İlk nerede kullanıldı, adını kimden alıyor?

16.03.2022 14:10
Molotof kokteyli: İlk nerede kullanıldı, adını kimden alıyor?

Binlerce Ukraynalı sivil Rusya'nın işgaline karşı askerlere destek olmak ve ülkelerini korumak için sokaklara çıktı, birçoğu molotof kokteylini silah olarak kullanıyor.

Ukrayna'da binlerce sivil, Rusya'nın işgali sonrası askerlere destek olmak ve ülkelerini korumak için sokaklara çıktı. Kiev yönetimi halka silahlanma çağrısı yaptı.

Ukrayna'da yetkililer şehirlerini savunmak isteyenlere silah veriyor ve molotof kokteyli hazırlamayı öğretiyor.

Molotof kokteyli, el yapımı yapımı bir patlayıcı. Bir şişenin içerisine yakıcı madde doldurup ağzına bez tıkanarak hazırlanıyor. Hazılık süreci sonrası yakılıyor ve fırlatılıyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden molotof kokteylinin Rus askeri araçlara karşı nasıl kullanılabileceğinin talimatlarını paylaştı.

Molotof kokteyli ismini nereden alıyor?

Molotof kokteylinin ilginç bir tarihi var.

Kolayca hazırlanan bu patlayıcı, ilk kez 1936-1939 yılları arasında İspanya İç Savaşı'nda kullanıldı.

Ancak adını, 1939-1949 ve 1953-1956 yılları arasında Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı olan Vyaçeslav Mihayloviç Molotov'dan alıyor.

Molotov, 1890'da Sovyetsk, Kirov Oblastı şehrinde doğdu. Orta sınıf bir aileden geliyordu.

1906 yılında Rusya Sosyal Demokrat İşçi Partisi'nin (RSDİP) Bolşevik fraksiyonuna katıldı.

Bolşevikler, 1917 yılında Çarlık rejiminin yıkılmasına neden olan devrimin ardından Moskova'yı ele geçirerek Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ni kurdu.

Molotov, parti içinde hızla yükseldi ve iki dönem Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Molotov-Ribbentrop Paktı

Molotov, 1939'da Nazi Almanyası ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan "Saldırmazlık Paktı", diğer adıyla Molotov-Ribbentrop Paktı'yla tanınıyor.

İki taraf arasında imzalanan bu paktın içinde Nazi yönetiminin 1945'teki yenilgisine kadar gizli kalan bir protokol vardı.

Bu protokol, Almanya'nın Polonya'yı işgalinin ardından iki tarafın Doğu Avrupa, Baltık ülkeleri ve Finlandiya'yı etki alanlarına almalarını öngörüyordu.

1 Eylül 1939'da Almanya, Sovyetler Birliği ile anlaşma içinde olduğunu bilerek Polonya'yı işgal etti. İngiltere ve Fransa, bunu üzerine Almanya'ya savaş ilan etti ve İkinci Dünya Savaşı başladı. Birkaç gün sonya Sovetler Birliği de Polonya'ya askerî harekât düzenledi.

Kasım ayında Sovyetler Finlandiya'yı istila etti ve "Kış Savaşı" diye anılan savaş başladı.

Molotof kokteyli ise bu savaş sırasında ortaya çıktı.

'Kış Savaşı' ve ev yapımı bombalar

Savaş döneminde dışişleri bakanı olan Molotov, Sovyet radyosunda Birliği'in Finlandiya'yı bombalamadığını, aksine açlık çeken Finlandiyalılara uçaklarla yiyecek gönderdiğini savundu.

Finlandiyalılar bunun üzerine Sovyetlerin ülkelerine karşı kullandığı misket bombasına "Molotov'un ekmek sepeti" lakabını taktılar.

Bu ev yapımı bombaya aynı alaycı tavırla "ekmeğin" yanındaki "içecek" olması nedeniyle "molotof" ismi verildi.

Molotof kokteylleri, Finlandiyalılar tarafından Sovyet ordusunun zırhlı araçlarına karşı kullanıldı.

İsmi "Kış Savaşı" döneminde takılmış olsa da, kolayca hazırlanan bu patlayıcı, ilk kez 1936-1939 yılları arasında İspanya İç Savaşı'nda kullanıldı.

Molotof kokteyli şimdi de Ukraynalı halkın Rus birliklerine karşı direnişi ile tekrar gündemde.

Molotof kokteyli: İlk nerede kullanıldı, adını kimden alıyor?
Molotof kokteyli: İlk nerede kullanıldı, adını kimden alıyor?
Molotof kokteyli: İlk nerede kullanıldı, adını kimden alıyor?
Molotof kokteyli: İlk nerede kullanıldı, adını kimden alıyor?
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