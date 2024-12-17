Moskova\'da Patlama: Rusya Radyasyon Savunma Komutanı Hayatını Kaybetti

Dünya

RUSYA Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov ve yardımcısı başkent Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlama sonucu hayatını kaybetti.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.