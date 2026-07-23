Moskova\'da Savaş Uçağı Düştü

RUSYA'nın Moskova bölgesinde bir savaş uçağının eğitim sırasında düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, savaş uçağının eğitim sırasında Moskova bölgesinde düştüğü belirtildi. Açıklamada, "Pilot, fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Uçak ıssız bir yere düştü. Kazaya teknik arıza neden oldu" ifadeleri kullanıldı.
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