Moskova\'daki Patlama ile İlgili Şüpheli Yakalandı

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RUSYA'nın başkenti Moskova'da, Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilişkisi olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, patlama olayında dahli olduğundan şüphelenilen 1995 doğumlu Özbekistan vatandaşı bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, "Gözaltına alınan kişi, sorgusunda Ukrayna istihbaratına çalıştığını itiraf etti" denildi.

Olayla bağlantılı başka organizatörlerin de tespit edilmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiği bildirildi.