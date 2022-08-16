Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri - Son Dakika
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Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri

16.08.2022 23:51

Motor kullandığı esnada dengesini yitiren adamın kafası tekerin altına girdi. Kaskı olması sayesinde mucizevi şekilde kurtulan adamın o anları saniye saniye kameralara kaydedildi.

Başta ülkemizde olmak üzere dünyanın birçok yerinde özellikle motor sürücülerine sık sık kask takmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor. Bunun nedenine gözler önüne seren bir kaza görüntüsü ortaya çıktı. Gine Körfezi'nde Atlas Okyanusu üzerinde bulunan ve Portekiz sömürgesi olan Santo Antonio'da bir otobüs motosikletliyi ezdi.

KASK TAKMASAYDI ÖLMÜŞTÜ

Otobüsün arka tekerleğinin önüne düşen motosiklet sürücüsünün kafasının lastik altında ezilmesini ise kaskı önledi.Kask takmasa olay yerinde hayatını kaybedecek olan motosiklet sürücüsü kazadan hemen sonra otobüsün altından çıkarak kendine gelmeye çalıştı. O anlar da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Güvenlik Kamerası, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri - Son Dakika
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