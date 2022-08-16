Kafası tekerin altında ezildi ama hiçbir şey olmadı! İşte mucize kurtuluşun görüntüleri

Başta ülkemizde olmak üzere dünyanın birçok yerinde özellikle motor sürücülerine sık sık kask takmaları yönünde uyarılarda bulunuluyor. Bunun nedenine gözler önüne seren bir kaza görüntüsü ortaya çıktı. Gine Körfezi'nde Atlas Okyanusu üzerinde bulunan ve Portekiz sömürgesi olan Santo Antonio'da bir otobüs motosikletliyi ezdi.

KASK TAKMASAYDI ÖLMÜŞTÜ

Otobüsün arka tekerleğinin önüne düşen motosiklet sürücüsünün kafasının lastik altında ezilmesini ise kaskı önledi.Kask takmasa olay yerinde hayatını kaybedecek olan motosiklet sürücüsü kazadan hemen sonra otobüsün altından çıkarak kendine gelmeye çalıştı. O anlar da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.