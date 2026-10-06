MSB, Libya Deniz Özel Kuvvetleri\'ne SAT timiyle eğitim verildiğini duyurdu

MSB, Libya Deniz Özel Kuvvetleri'ne SAT timiyle eğitim verildiğini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Türkiye-Libya Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında Libya Deniz Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitim yapıldığını bildirdi. SAT Eğitim Timi, temel atış, yakın muharebe, gemi zapt ve müsadere ile keskin nişancı eğitimleri veriyor.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türkiye- Libya Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında Libya Deniz Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda eğitimler gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Libya Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında; Türkiye-Libya SAT Eğitim Timi tarafından, Libya Deniz Özel Kuvvetler Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda; temel atış, yakın muharebe, gemi zapt ve müsadere ile keskin nişancı eğitimleri icra ediliyor" ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: DHA
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