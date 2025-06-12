Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Muğla Menteşe ile Yatağan ilçeleri arasında kızılçam ormanlarının tam ortasına çimento kurulmak istenmesi üzerine halkı ayaklanmıştı. Aralık 2021'de inşaatına başlanan Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi'ne karşı, halkın sağlığı, geleceği, tarımsal üretimine zarar vereceği gerekçesiyle, ruhsat ve plan iptali davaları açılmıştı. "ÇED olumlu" raporu verilen projenin raporu, bölge halkının açtığı davalarla iptal ettirilmiti.

3 BELEDİYE İMAR PLANLARINI İPTAL ETTİ

Süreçte, 13 Şubat 2025 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal etti. Daha sonra 3 Haziran 2025 tarihinde ise Menteşe Belediye sınırları içindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal etti. Son olarak, Yatağan Belediye de meclis toplantısında, Yatağan sınırları içindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali kararlaştırılarak, entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmiş oldu.

VALİLİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DAVA AÇTI

Bu kararların ardından Muğla tarihinde bir ilk yaşandı. Muğla Valiliği'nin, çimento fabrikasının imar planlarını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesine kararın yürütmesinin durdurulması için 22 Nisan'da mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.