Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı

Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı
12.06.2025 14:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valiliği, kızılçam ormanlarının ortasına kurulması planlanan ve 3 belediye tarafından imar planı iptal edilen çimento fabrikası için dava açtı. Muğla tarihinde bir ilk olarak tarihe geçen olayda valilik, büyükşehrin kararının yürütmesinin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Muğla Menteşe ile Yatağan ilçeleri arasında kızılçam ormanlarının tam ortasına çimento kurulmak istenmesi üzerine halkı ayaklanmıştı. Aralık 2021'de inşaatına başlanan Muğla Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait Entegre Çimento Fabrikası ve Hammadde Ocakları Projesi'ne karşı, halkın sağlığı, geleceği, tarımsal üretimine zarar vereceği gerekçesiyle, ruhsat ve plan iptali davaları açılmıştı. "ÇED olumlu" raporu verilen projenin raporu, bölge halkının açtığı davalarla iptal ettirilmiti.

3 BELEDİYE İMAR PLANLARINI İPTAL ETTİ

Süreçte, 13 Şubat 2025 tarihinde Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı iptal etti. Daha sonra 3 Haziran 2025 tarihinde ise Menteşe Belediye sınırları içindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planı iptal etti. Son olarak, Yatağan Belediye de meclis toplantısında, Yatağan sınırları içindeki 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptali kararlaştırılarak, entegre çimento fabrikası amaçlı imar planlarının tamamı iptal edilmiş oldu.

Muğla tarihnde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediye dava açtı

VALİLİK MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DAVA AÇTI

Bu kararların ardından Muğla tarihinde bir ilk yaşandı. Muğla Valiliği'nin, çimento fabrikasının imar planlarını iptal eden Muğla Büyükşehir Belediyesine kararın yürütmesinin durdurulması için 22 Nisan'da mahkemeye başvurduğu ortaya çıktı.

Muğla Valiliği, Muğla, Çevre, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Doğan:
    akp li olsa birazda devletten desdek verirlerdi 19 13 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    iyi de onlarc akp Belediyesi'nin olduğu yerlerde onlarca çimento fabrikası acildi 13 8 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
U19 Milli Takım’da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi U19 Milli Takım'da Sabri Sarıoğlu dönemi sona erdi
Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi Japonya ve Çin savaş uçakları Pasifik semalarında burun buruna geldi
Fenerbahçe’den ayrılır ayrılmaz Inter’e imza attı Fenerbahçe'den ayrılır ayrılmaz Inter'e imza attı
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

15:45
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
21:01
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme
20:59
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
20:48
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı
Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
20:38
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü
Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 16:07:51. #7.11#
SON DAKİKA: Muğla tarihinde bir ilk! Valilik çimento fabrikası için belediyeye dava açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.