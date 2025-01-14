Myanmar\'da Heyelan: 12 Kişi Hayatını Kaybetti

MYANMAR'da yeşim madenciliğinin yapıldığı alanda meydana gelen heyelanda 12 kişi hayatını kaybetti.
Myanmar'ın kuzeyindeki Kachin eyaletine bağlı Yangon kentindeki yeşim madenciliği yapılan alanda heyelan meydana geldi. Heyelanda 12 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişiye ulaşılamadığı bildirildi.
Arama kurtarma görevlileri bölgede hava koşullarının çalışmalarını zorlaştırdığını ve makinelere ihtiyaçları olduğunu belirtti.
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