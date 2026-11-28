Myanmar ordusunun hava saldırıları son günlerde ülkenin farklı bölgelerinde onlarca sivilin ölümüne yol açtı. En ağır saldırı cumartesi öğleden sonra güneydeki Şan eyaletinde bir düğün törenini vurdu; BBC'nin haberine göre kurtarma ekipleri Moe Bye köyündeki törende en az 21 kişinin öldüğünü, en az 35 kişinin yaralandığını doğruladı.

DÜĞÜNDEN İKİ GÜN ÖNCE OKUL VURULDU

Ülkenin sürgündeki muhalif yönetimi Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG) açıklamasına göre perşembe günü de orta Myanmar'daki Magway bölgesinde, direniş güçlerinin etkin olduğu In Yon köyünde bir okul hava saldırısının hedefi oldu.

Okula yapılan saldırıda aralarında öğrenciler, genç keşişler ve öğretmenlerin de bulunduğu en az 20 sivil hayatını kaybetti.

RAKHINE'DE YERLEŞİM YERİ BOMBALANDI

Ordu cumartesi akşamı da batıdaki Rakhine eyaletinin Mrauk-U kasabasını bombaladı. Yerel saatle 20.00 sularında bir yerleşim bölgesine düşen bombaların 10'dan fazla kişiyi öldürdüğü, yaklaşık 20 kişiyi yaraladığı bildirildi.

Bölge, ülkenin askeri yönetimine karşı savaşan en güçlü etnik silahlı gruplardan biri olan Arakan Ordusu'nun denetiminde bulunuyor. Myanmar'ın askeri yönetimi saldırılarla ilgili açıklama yapmadı.

2021 DARBESİNDEN BERİ NEREDEYSE HER GÜN

Myanmar'da 2021'de Aung San Suu Kyi liderliğindeki seçilmiş sivil hükümeti deviren darbeden bu yana uzun süren bir iç savaş yaşanıyor. Ordu, denetleyemediği bölgelere neredeyse her gün hava saldırısı düzenliyor; köyler yakılıyor, muhalif yönetimin ve etnik silahlı grupların elindeki topraklara kara harekâtları yapılıyor.

Son saldırılar, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) bir hafta önce Myanmar'ı Rohingya Müslümanlarına karşı soykırım yapmaktan suçlu bulmasının ardından geldi. 2017'deki askeri operasyonda binlerce kişi öldürülmüş, 700 binden fazla kişi ülkeden kaçmak zorunda kalmıştı. Karar, bir devletin uluslararası bir mahkemede soykırım yapmaktan suçlu bulunduğu ilk karar olarak kayda geçti.

Kaynak: BBC