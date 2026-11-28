Aksaray'da Necati Doğanay, kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Rabia Yeşildağ'ı otomobilde tabancayla vurarak öldürdü. Doğanay, 2 çocuk annesi Yeşildağ'ın cesediyle polis merkezine giderek teslim oldu.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Olay, saat 03.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 31 yaşındaki Rabia Yeşildağ, sevgilisi Necati Doğanay'ın (39) evli ve 3 çocuk babası olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Necati Doğanay

ANNESİNE GÖTÜRME BAHANESİYLE EVDEN ÇIKARDI

Tartışmanın ardından Doğanay, Yeşildağ'a Pınar Mahallesi'nde yaşayan annesinin yanına götürebileceğini söyledi. Teklifi kabul eden Yeşildağ, Doğanay ile birlikte evden çıkarak otomobile bindi.

Doğanay, otomobilde belinden çıkardığı tabancayla Yeşildağ'a ateş etti. Başından vurulan 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

Rabia Yeşildağ

CANSIZ BEDENİYLE POLİS MERKEZİNE GİTTİ

Necati Doğanay, Rabia Yeşildağ'ın cansız bedeninin bulunduğu otomobille polis merkezine giderek teslim oldu. Doğanay gözaltına alınırken Yeşildağ'ın cenazesi, incelemelerin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şefika Yeşildağ

25 GÜN ARAYLA ÖLDÜRÜLDÜLER

Cinayetin ardından ortaya çıkan bir ayrıntı ise yaşanan acıyı daha da büyüttü. Rabia Yeşildağ'ın, 25 gün önce eski eşi Osman Oruç tarafından 15 bıçak darbesiyle öldürülen 33 yaşındaki Şefika Yeşildağ'ın akrabası olduğu öğrenildi.

İki kadının çocukluk yıllarını birlikte geçirdiği belirtildi.