NASA'da tarihi hazırlık! Çarpışma pazartesi günü gerçekleşecek

NASA'nın Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART), bir uzay aracının kinetik enerjisini asteroidlerin yörüngesini değiştirmek için kullanarak Dünya'ya çarpmalarının önlenip önlenemeyeceğini gözlemlemek amacıyla tarihi bir ilk testi hayata geçiriyor.

Amerikan bilim insanlarının yaptığı basın açıklamasında DART projesinin pazartesi günü Dimorphos asteroidine çarpmaya hazır olduğunu duyurdu. Basın toplantısında konuşan NASA Gezegen Savunma Departmanı Görevlisi Lindsey Johnson, "DART, bir asteroidin yörüngesini değiştirmek için kinetik çarpma tekniğini deneyecek" ifadelerini kullandı.

160 metre çapındaki Dimorphos asteroidi Dünya'dan 6 milyon mil uzaklıkta bulunuyor ve gezegenimize herhangi bir risk oluşturmuyor. Ancak bilim insanları insan yapımı bir uzay aracının muhtemel bir asteroid tehlikesini ortadan kaldırmak için kullanılıp kullanılamayacağını gözlemleme amacıyla Dimorphos'u yörüngesinden saptırmayı denemeyi hedefliyor. Bunun için DART uzay aracı asteroide çarpacak ve Dimorphos'un mevcut yörüngesinin değişip değişmediği test edilecek.

"HASSAS BİR ŞEKİLDE KİLİTLENECEĞİZ"

DART Görev Sistemleri Mühendisi Elena Adams, "Dimorphos'a hassas bir şekilde kilitleneceğiz. Kameraları doğrultup fotoğrafları çekeceğiz. (Asteroidin) şeklinin ne olduğunu bilmiyoruz" diye konuştu. Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılan uzay aracı, Dimorphos'a saatte saatte 24 bin kilometre hızla çarpacak.